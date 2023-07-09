حياة كريمة في أسوان.. شبكة طرق ومحاور حديثة وآمنة ورفع نسب ومعدلات التنفيذ

أسوان- صلاح المسن

حققت مشروعات حياة كريمة، طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للأفضل.

وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.

وتشهد محافظة أسوان، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة.

كما تستهدف المبادرة الرئاسية، تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى تشمل مختلف المجالات وخاصة مجال البنية الأساسية والطرق وبما يساهم فى فتح محاور جديدة ورفع كفاءة الطرق وتمهيدها لضمان تيسير وتأمين الحركة المرورية والحد من الحوادث حفاظاً على سلامة أرواح الأهالى والمواطنين وتسهيل انتقالهم بين القرى والنجوع المختلفة بالشكل المطلوب.

وتم إدراج أعمال التطوير ورفع الكفاءة والرصف للطريق الزراعى الشرقى أسوان / كوم أمبو بطول 45 كيلو متر، فى المسافة من ميدان المدخل الشمالى بالجزيرة حتى مدينة كوم أمبو، وبتكلفة 245 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة العام المالى القادم 2023/2024، والمدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " حيث سيتم بدء الأعمال فور الانتهاء من المرافق العامة، وبالتوازى مع ذلك سيتم إنشاء كوبرى مشاة أمام مزلقان كلية الهندسة بأبوالريش قبلى، وأيضاً 2 كوبرى للمشاة، إحداهما أمام مبنى المرور كبديل لمزلقان السيل الجديد، والآخر بديل لمزلقان الكاجوج بسلوا قبلى بمركز كوم أمبو وذلك بتكلفة إجمالية ستصل لأكثر من 33 مليون جنيه من أجل تأمين حياة المواطنين، والحد نهائياً من الحوادث المتكررة فى هذه المواقع، وإعادة تخطيط سير الحركة المرورية داخل مدينة كوم أمبو بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر، مع تغطية مصرف البربرة لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر مما سيحد من الازدحام والتكدس بوسط المدينة، وهو الذى يتوازى مع تفريغ المدينة من مواقف السيرفيس العشوائية، والإشغالات بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقاً وغربا..

ومن جهته، أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان، بأن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تستهدف تنفيذ عدد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بمركزى إدفو ونصر النوبة ومنها مشروع تطوير الطريق الزراعى الغربى من مدينة إدفو وحتى مدخل الصحراوى (القنادلة) بطول 3 كيلو متر، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بالطريق وصلت 37% حيث تم الإنتهاء من أعمال كشط طبقة الأسفلت القديمة بسمك 11 سم وبنسبة 100%، وجارى تشغيل طبقة الأساس بطول 1 كيلو متر، بجانب رش mc بطول 1 كيلو متر أيضاً، علاوة على تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بطول 600م، كما أضاف المهندس عيد كرومر، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه من ضمن المشروعات الجارية أيضاً مشروع تطوير طريق بلانة / كلابشة بطول 38 كيلو متر حيث تم تكسير الأسفلت وتشغيل الأساس القديم بطول 3,6 كيلو متر، فضلاً عن تنفيذ طبقة الأساس بسمك 15سم وبطول 1150م، لافتاً إلى أنه تم تشوين 3 آلاف م3 من طبقة الأساس وجارى تجهيزها للبدء فى تركيبها بالطريق واستكمال باقى الأعمال المطلوبة لرفع نسب التنفيذ بالطريق والتى بلغت 17 %.



مبادرة حياة كريمة ورصف الطرق في أسوان (1)



مبادرة حياة كريمة ورصف الطرق في أسوان (2)



مبادرة حياة كريمة ورصف الطرق في أسوان (3)



مبادرة حياة كريمة ورصف الطرق في أسوان (4)



مبادرة حياة كريمة ورصف الطرق في أسوان (5)