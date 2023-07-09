حملة موسعة على محلات بيع اللحوم وتحرير محاضر للمخالفين في دمياط

دمياط- معتز الشربيني

شنت إدارة المجازر والتفتيش التابعة ل مديرية الطب البيطري بدمياط، بقيادة دكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته دكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش والدكتور حسام أبوالعينين مفتش بيطرى بالإدارة، بالاشتراك مع متابعة المحافظة، والتموين والصحة ، حملة علي محلات بيع اللحوم لضبط المخالف منها.

أسفرت الحملة عن ضبط اجمالي 139 ك، وبها علامات فساد وتغير بالخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم تحرير 4 محضروتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة للخدمات البيطرية، والدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط، بضرورة تكثيف المرور علي المحلات ومحلات الجزارة.