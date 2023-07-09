"بيطرى الأقصر" تدعم الثروة الحيوانية بحملات مكثفة على أسواق الماشية أسبوعيا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر ، عن تواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة كلا فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية يوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مايكل رفعت، والدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل بالأقصر، وتم تنفيذ أعمال التقصى النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

وقامت اللجنة بأعمال التوعية لأصحاب الماشية بضرورة وأهمية تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجانب التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، والتوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، إنه فى يوم الخميس تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور حسين عبد العاطى بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة ابو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل التقصى النشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على حماية وسلامة الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية وحفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.