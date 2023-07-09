المنيا تتجمل مع حياة كريمة.. تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجمع مواقف وكوبرى مشاة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعادت مبادرة حياة كريمة الأمل والحياة لمراكز محافظة المنيا من الشمال إلى الجنوب، بين مشروعات للخدمات الأساسية وتجميل وتشغيل مشروعات أخرى، تساهم فى توفير حياة افضل للمواطنين، وذلك فى 5 مراكز ديرمواس وملوى وأبو قرقاص، ومغاغة والعدوة، التى شملتهم مبادرة حياة كريمة وتتضمن، 192 قرية و757 تابعا بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه.

ففى مركز ملوى يجرى العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات بمدينة ملوى، والذى بدا العمل فيه من خلال أعمال الحفر والأساسات ووضع جدول زمنى محدد للانتهاء من المشروع وفقا للمعايير والضوابط الفنية المقررة، كما تشهد ايضا إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى أنه جارى التنسيق مع هيئة السكة الحديد لإمكانية تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى المشاه، بالإضافة إلى دراسة توسعة طريق مصر أسوان مع الجهات المعنية لإقامة دوران أمام مستشفى النيل.

ولفت رئيس المركز قائلا أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، شدد على انعقاد اجتماع بحضور وكيل وزارة الرى ورئيس جهاز التعمير ورئيس مركز ومدينة ملوى، لعمل دراسة للانتهاء من توسعة طريق مصر اسوان لعمل ملف ( يوتيرن) امام مستشفى النيل.

أما فى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، والذى يشهد قيام الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز أبو قرقاص، بعمل حملات تجميلية ودهان أعمدة الانارة بشارع الجمهورية بمدينة أبو قرقاص والشوارع والميادين المختلفة، لعودة تلك المراكز إلى سابق عهدها وتعود من جديد إلى صورتها السابقة مع مبادرة حياة كريمة.

وفى مركز دير مواس، اقتربت ساعة الصفر لانطلاق تشغيل المجمعات الخدمية والتى اصبحت جاهزة لتقديم الخدمة للمواطنين، وذلك فى المجالس القروية الخمس حيث تم الانتهاء من تركيب عدادات المياه والكهرباء ووحدات الحريق وغرف ولوحات الكهرباء.

وقال عامر طه رئيس المركز أن هناك متابعة مستمرة على مستوى الجاهزية والاستعداد لتشغيل المجمعات وعدم وجود أى ملاحظات تعوق التشغيل، وتم التأكد من جاهزية المجمعات الخدمية بالمجالس القروية الخمس للتشغيل بعد الانتهاء من التجهيزات والاثاث وتدريب عدد من الموظفين الذين يتم تدريبهم واعدادهم للعمل داخل هذه المجمعات.

كما اكد رئيس المركز بانه تم الانتهاء من تركيب كافة عدادات المياه والكهرباء ووحدات الحريق ولوحات الكهرباء بجميع المجمعات.



مبادرة حياة كريمة في المنيا (1)



مبادرة حياة كريمة في المنيا (2)



مبادرة حياة كريمة في المنيا (3)



مبادرة حياة كريمة في المنيا (4)



مبادرة حياة كريمة في المنيا (5)