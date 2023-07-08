انطلاق أولى قوافل مبادرة حياة كريمة العلاجية بالبحر الأحمر خلال يوليو غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق غدا الأحد، أولى القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال يوليو الجارى، بقرى محافظة البحر الأحمر، والتى تبدأ من قرية الأمل التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وتستغرق فيها يومين غدا الأحد وبعد غدا الاثنين .

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدا قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضي فيها يومي 11 و12 يوليو الجارى، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومين 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومى 17 و18 يوليو .

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 19 و20 يوليو الجارى عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.