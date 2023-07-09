اليوم السابع
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القابضة للسياحة تواصل الترويج للشراكة على بعض الأصول والفنادق وجذب نزلاء

الأحد، 09 يوليو 2023 06:00 ص
القابضة للسياحة تواصل الترويج للشراكة على بعض الأصول والفنادق وجذب نزلاء ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة، الترويج للعديد من الأصول التابعة بغرض البيع والشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، في ظل السعي لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال القابضة وشركاتها التابعة.

تسعى القابضة لطرح العديد من قطع الأراضى للبيع أو الاستثمار والشراكة على القطاع الخاص بجانب تطوير وبناء بعض الفنادق الأخرى، علاوة على تنشيط العديد من القطاعات لجذب سياح من الخارج، خاصة لشركة مصر للسياحة التي تحقق نتائج جيدة جدا ولا سيما أنها تمتلك بنية تحتية قوية في هذا المجال.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام كشفت أن قطاع الخدمات الفندقية والسياحية التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، حقق معدلات إشغال مرتفعة خلال الفترة الماضية، وتابع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، معدلات الإشغال بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال الأسابيع الماضية والتي واكبت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وقيام بعض الفنادق بعمل برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة احتفالا بالمناسبة الوطنية.

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وسجلت الفنادق الواقعة بالقاهرة الكبرى متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 و85% ، وفي فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي بلغت نسب الإشغال 90 و 95%.

شهدت فنادق مدينة الغردقة التابعة للشركة القابضة معدلات إشغال تراوحت بين 90 :95%، ووصلت النسبة إلى 90% في مدينة دهب.

أما في رأس البر بلغت معدلات الإشغال في فندق اللسان 100 %.                        

وتشهد الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عمليات تطوير وتحديث دوري للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين، مع تنوع درجاتها الفندقية ومواقعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد غرف حوالي 6 آلاف غرفة.

 


السياحة

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القابضة للسياحة

ميرفت حطبة

قطاع الاعمال



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