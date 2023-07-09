السجن المؤبد لنقاش بسبب حيازته 10 قطع حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " س.م.م"، بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والمبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1073 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بضبط المتهم ، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " س.م.م" نقاش ،الذي ما ابصر القوة الأمنية حتي القي من يده علبة سجائر، وتبين أن بداخلها عدد 10 قطع لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول ، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطه للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن الـ 10 قطع المضبوطه لمخدر الحشيش، ووزنت 12.77جراما ، والمتهم أرتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



