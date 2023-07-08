السجن المؤبد لسائق وعزله من الوظيفة لاختلاسه أموال شركة أدوية في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكارى، والمستشار إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى، بمعاقبة المتهم " م.ع.ح" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالى خمسمائة واربعون الف ومائة وسبعة وستون جنيها وثمانية وعشرون قرشا، والزمته برد مبلغ مالى خمسمائة وأربعون الف ومائة وسبعة وستون جنيها وثمانية وعشرون قرشا للشركة، وعزله من الوظيفة، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 2102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد ببلاغ من شركة أدوية، بقيام المتهم بالتزوير واختلاس أموال الشركة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث الاموال العامة، أنه عند قيام الشئون القانونية بشركة أدوية، تبين وجود عجز بعهدة المتهم " م.ع ح" سائق، كونه يعمل سائق توزيع بالشركة والمختص بتوزيع البضائع على عملائها وتحصيل ثمنها وإيداعه بحساب الشركة، وهى عبارة عن أدوية يقوم بتوزيعها على الصيدليات الا أنه لم يقم بتوريد قيمتها فى حساب الشركة عقب تحصيل قيمتها البالغة خمسمائة واثنين واربعون الف وستمائة وسبعة وستين جنيها وثمانية وعشرين قرشا، واختلسها لنفسه وقد أقر المتهم بمسؤوليته الكاملة عن هذا العجز واستلامه المبالغ من العملاء وبأدر بسداد مبلغ الفى وخمسمائة جنيه، ووقع بما يفيد بذلك وطلب إمهاله أجلا لسداد باقى المبلغ ولم يسدد وتحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة التحقيق، وتبين من كشوفات الصيدليات التى قام المتهم ببيع الأدوية لها انها قامت بسداد المبالغ كاملة، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.