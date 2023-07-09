اعترافات قاتل شقيقه ببنى سويف: "طعنته بالسكين فى بيت أبويا"

كتب أحمد حسنى

اعترف المتهم بقتل شقيقه الصغير في محافظة بني سويف، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين الطرفين، ما دفع المتهم لاستخدام سلاح أبيض "سكين" داخل منزل والدهما، وطعن شقيقه الذي فارق الحياه متأثراً بإصابته.

وحدة مباحث مركز شرطة بني سويف، كانت قد ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بسلاح أبيض سكين، بعد مشاجرة بينهما، داخل منزل والدهما بمحافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بسلاح أبيض سكين على يد شقيقه بعد مشاجرة بينهما.