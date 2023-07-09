إصابة مراقبة بتشنجات عصبية داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت مراقبة امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات بمحافظة الشرقية بحالة تشنجات عصبية، اليوم الأحد؛ وذلك أثناء المراقبة على امتحان الثانوية العامة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كانت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية قد تلقت إشارة تفيد بتعرض أميرة ح م، 42 سنة، مقيمة في مشتول السوق، مراقبة امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1842 ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية لحالة تشنجات عصبية داخل اللجنة.

انتقلت سيارة الإسعاف المتمركزة بالقرب من اللجنة إلى مقر اللجنة، وتم نقل المراقبة المصابة إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.