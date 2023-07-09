إصابة مراقبة بحالة هبوط داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت مراقبة في لجنة امتحانات بمحافظة الشرقية بحالة هبوط، اليوم الأحد؛ وذلك أثناء المراقبة على امتحان الثانوية العامة في مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كانت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية قد تلقت إشارة تفيد بتعرض غادة ال أ، 39 سنة، مقيمة في صان الحجر، مراقبة امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1797 ومقرها مدرسة كفر صقر الثانوية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية لحالة هبوط عام داخل اللجنة.

انتقلت سيارة الإسعاف المتمركزة بالقرب من اللجنة إلى مقر اللجنة، وتم نقل المراقبة المصابة إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.