إصابة طالبتين بحالتي مغص معوي وإغماء أثناء امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت طالبتان في الثانوية العامة بحالتي مغص معوي وإغماء، اليوم الأحد؛ وذلك أثناء امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية.

كانت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية قد تلقت إشارة تفيد بتعرض نجاة م ف، 18 سنة، مقيمة في مشتول السوق، طالبة في الصف الثالث الثانوي العامة، للإصابة بمغص معوي؛ وذلك أثناء امتحانات الثانوية العامة في لجنة الامتحانات رقم 1856 ومقرها مدرسة الشهيد أحمد عشماوي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية.

انتقلت سيارة الإسعاف المتمركزة بالقرب من اللجنة إلى مقر اللجنة، وتم نقل المراقبة المصابة إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما تلقت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالشرقية إشارة تفيد بتعرض الطالبة حورية ع ح، 18 سنة، مقيمة في العزيزية بمركز منيا القمح، لحالة إغماء داخل لجنة الامتحانات رقم 15 ومقرها مدرسة لسوق الإعدادية بمنيا القمح، وتم إسعافها داخل اللجنة.