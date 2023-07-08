6 شواطئ آمنة للسباحة فى الإسكندرية بعد تحذيرات ارتفاع الأمواج

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى بسبب ارتفاع الأمواج، والرايات الصفراء بشواطئ القطاع الشرقى، مع تحذيرات من ارتفاع الأمواج وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج من2 الى 3 أمتار.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ، السرايا العام ، إيناس حقى، إسحاق حلمي، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت" ، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد .

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني "احجز كرسيك علي البحر"، لموسم صيف 2023 ، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد اقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة 9 ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.

واستعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين ،وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.