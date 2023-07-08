الأرصاد تحذر من نشاط رياح وارتفاع أمواج شواطئ الإسكندرية ومطروح وبلطيم

كتب محمود راغب

حذر الدكتور محمود شاهين مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار .

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن نشاط الرياح يكون يومى الأحد والاثنين المقبلين ، مناشدا المواطنين يتوخى الحذر أثناء السباحة على الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج .

ويشهد غدا الأحد، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.