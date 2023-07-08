"ممفيس للأدوية" تكشف تفاصيل بيع أرض مصنع الشركة بالزيتون

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تفاصيل بيع أرض مصنع الشركة بمنطقة الزيتون، حيث حصلت الشركة على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة على بيع المصنع، وموافقة اثنين بأظرف مغلقة وتسليمها إلى مسئولي ببنك القاهرة فرع مدينة نصر، وتغيير استخدام الأرض من صناعي إلى سكني، وعمل تقرير هندسي من المهندس الاستشاري للشركة بإمكانية الفصل بين مساحة 2426.25 متر، والمشهرة والمملوكة للشركة وبين مساحة 3179 متر مربع، شرط إجراء عملية الفصل بمعرفة شركة هندسية متخصصة نظرًا لقدم المباني وعدم التعرض للانهيار أثناء الفصل، وسيتم اتخاذ الإجراءات؛ لأنها إثبات ملكية باقي المساحة.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي تضمن مطالبة شركة ممفيس باستغلال أرض ومصنع الزيتون منذ عام 2004 رغم صدور قرار مجلس الإدارة رقم 343 في 17 فبراير عام 2019 بالموافقة على البيع وإدراجه ضمن الأصول غير المستغلة بالشركة القابضة، واختلاف المساحة المقيدة بدفاتر الشركة البالغة 3179 متر عن المساحة المثبتة بالعقد المسجل البالغة 2427 متر فضلًا عن اختلاف اسم المالك بالعقد المسجل.

وأرجعت الشركة، تضمن المبيعات مبلغ 18.9 مليون جنيه قيمة فواتير المبيعات لم يتم تسليم مشمولها للعملاء خلال الفترة من 1 أبريل حتى 3 أبريل عام 2023، وذلك لعدم توافر وسائل نقل كافية لتسليم مشمول هذه الفواتير، مشيرة إلى أنه تم استبعاد قيمة فواتير بمبلغ 43 مليون جنيه من المبيعات، والتى تم تسليمها بعد يوم 3 أبريل.

وكشفت شركة ممفيس للأدوية، عن إحلال بعض الأصول الثابتة، وذلك طبقًا لاحتياجات الشركة الفعلية، ونظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع مستمر في سعر العملة، وعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد، مضيفة أنه جاري دراسة حلول بديلة لاستيراد احتياجات الشركة من آلات الإنتاجية اللازمة.

وبررت الشركة، أسباب تكبدها خسائر بقيمة 1.414 مليون جنيه قيمة خامات انتهت صلاحيتها، نتيجة أن بعض الخامات لا تكفي لعمل تشغيلة، والبعض الآخر لمستحضرات تم إيقافها من وزارة الصحة، كما بررت تضمن مخزون الإنتاج غير التام 1.7 مليون جنيه، نتيجة انتظار شهادة الإفراج من هيئة الدواء نظرًا لتغير مصدر الخامة، وجاري المتابعة مع الهيئة للانتهاء منه.