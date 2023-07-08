مصلحة الجمارك تبدأ تطبيق 60 دولارا رسم صادر على طن البرسيم

كتب هانى الحوتى

بدأت مصلحة الجمارك ، تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح، رقم 214 لسنة 2023 في شأن استمرار فرض رسم صادر على صنف البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة بند جمركي (1214) ليكون 60 دولارًا للطن أو ما يعادله بالجنيه المصري، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري، في تاريخ السداد والذي تم نشره بالوقائع المصرية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على (البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة والمندرجة في البند الجمركي رقم 1214) لتصبح 700 جنيه كرسم يدفع على كل طن يتم تصديره.

وكان قد صد القرار رقم (50) لسنة 2018 بشأن تعديل قيمة رسم الصادر المقرر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف الموضحة بالقرار الوزاري رقم (1581) لسنة 2017.

وكانت الأصناف هي "سيلاج الذرة" ليكون قيمة رسم صادر 300 جنية للطن، "قش وقشور الحبوب وإن كانت مهشمة (تبن) فيما عدا قش الأرز" ليكون 600 جنيه للطن بدلاً من 600 جنيه للطن، "البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة" ليكون 600 جنيه للطن بدلاً من 900 جنيه للطن.