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الإثنين، 13 مايو 2019 04:04 م
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تعديل رسم الصادر على البرسيم والمنتجات العلفية لتصبح 700 جنيه للطن

الإثنين، 13 مايو 2019 03:43 م
تعديل رسم الصادر على البرسيم والمنتجات العلفية لتصبح 700 جنيه للطن حقول أرز- أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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صدر قرار بتعديل رسم الصادر المقرر على (البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة والمندرجة في البند الجمركي رقم 1214) لتصبح 700 جنيه كرسم يدفع على كل طن يتم تصديره.

وجاء في القرار الذي حمل رقم 450 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، أنه سيتم تطبيق التعديل على الرسم الصادر بدأ من يوم 8 مايو 2019.

وكان قد صد القرار  رقم (50) لسنة 2018 بشأن تعديل قيمة رسم الصادر المقرر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف الموضحة بالقرار الوزارى رقم (1581) لسنة 2017.

وكانت الأصناف هى "سيلاج الذرة" ليكون قيمة رسم صادر 300 جنية للطن، "قش وقشور الحبوب وإن كانت مهشمة (تبن) فيما عدا قش الأرز" ليكون 600 جنيه للطن بدلاً من 600 جنيه للطن، "البرسيم والمنتجات العلفية المماثلة" ليكون 600 جنيه للطن بدلاً من 900 جنيه للطن.


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