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محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر

السبت، 08 يوليو 2023 11:48 م
محافظ بورسعيد يستقبل المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر محافظ بورسعيد يستقبل وفد قضاة مصر
بورسعيد - محمد عزام

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم مساءً، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، بديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ورئيس محكمة بورسعيد، المستشار هشام عبد المجيد

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة رئيس نادى قضاة مصر لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأعرب المحافظ عن فخره بالقامات القضائية المصرية وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام

وناقش المحافظ مع رئيس نادى قضاة مصر، عددا من الموضوعات المثمرة، حيث أشاد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيا له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

 
 
المحافظ ووفد القضاة
المحافظ ووفد القضاة

المحافظ يستقبل وفد قضاة مصر (1)
المحافظ يستقبل وفد قضاة مصر (1)

المحافظ يستقبل وفد قضاة مصر
المحافظ يستقبل وفد قضاة مصر
المحافظ ورئيس نادي قضاة مصر (2)
المحافظ ورئيس نادي قضاة مصر (2)

 


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