كيف يساعد البطيخ على إنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة خليل

البطيخ هو أحد أفضل الفواكه التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، إنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ولكنه منخفض في السعرات الحرارية، مما يمكن أن يحافظ على شهيتك تحت السيطرة، ويحتوي البطيخ على مركبات مفيدة قد تساعد في حرق الدهون وتحسين عملية الهضم، بحسب موقع very well health.

نتعرف في هذا التقرير على كل ما تحتاج لمعرفته حول البطيخ لفقدان الوزن، بما في ذلك فوائده ومخاطره المحتملة. كيف يساعدك البطيخ على إنقاص الوزن يحتوي البطيخ على العناصر الغذائية التي قد تساعد في إنقاص الوزن عن طريق تعزيز الشبع وتحسين أداء التمارين وحرق الدهون والمساعدة في الهضم. البطيخ يشعرك بالشبع يحتوي البطيخ على 92٪ ماء ، مما يجعله اختيارًا ممتازًا للبقاء رطبًا. يمكن أن يجعلك الجفاف تشعر بالجوع بدلاً من العطش ، مما يتسبب في تناول السعرات الحرارية غير الضرورية عندما يحتاج جسمك إلى الماء.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن البطيخ مصنوع أساسًا من الماء ، فإنه يحتوي على كثافة منخفضة من السعرات الحرارية لذا يمكنك تناول الكثير منه دون الكثير من السعرات الحرارية. تشير الدراسات إلى أن الناس يشبعون بكمية الطعام الذي يتناولونه ، وليس كمية السعرات الحرارية التي يستهلكونها. منخفض في السعرات الحرارية كوب واحد من البطيخ يحتوي على 45 سعرة حرارية. يمكن أن يساعدك استبدال الوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية بالبطيخ على خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن بينما لا تزال تشعر بالرضا.

وجدت دراسة أن تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وكبيرة الحجم قبل الوجبة يمكن أن يقلل الجوع ويقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن. يخفف آلام العضلات من ممارسة الرياضة يحتوي البطيخ على حمض أميني يسمى سيترولين ، والذي يزيد من تركيز إل-أرجينين في الدم (حمض أميني يساعد الجسم على بناء البروتين). يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج أكسيد النيتريك وتحسين تدفق الدم وإيصال الأكسجين إلى العضلات.

ينظم أكسيد النيتريك أيضًا الوظائف المختلفة للعضلات الهيكلية ، بما في ذلك تقلص العضلات وإصلاحها. قد تساعد زيادة أكسيد النيتريك الناتج عن استهلاك السيترولين في تقليل وجع العضلات.

يمكن أن يؤدي التمرين المكثف إلى تراكم الأمونيا وحمض اللاكتيك ، مما يؤدي إلى تقليل القدرة على التمرين وإرهاق العضلات. تشير بعض الأدلة إلى أن السيترولين يمكن أن يقلل من مستويات الأمونيا واللاكتات في الدم ، مما قد يساعد في تحسين أداء التمرين وتقليل وجع العضلات.

وجدت الأبحاث تحسينات في وجع العضلات وتعافي معدل ضربات القلب بعد 24 ساعة من تناول 500 مل من عصير البطيخ الطبيعي. يساعد على حرق الدهون يمكن استقلاب سيترولين في البطيخ إلى أرجينين. تشير بعض الدراسات إلى أن مكملات الأرجينين قد تقلل بشكل كبير من مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون. قد يساعد أيضًا في زيادة كتلة العضلات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفوائد.

قد يكون هذا بسبب قدرته على زيادة نمو الأنسجة الدهنية البنية وتوليد الحرارة (عملية إنتاج الحرارة). الأنسجة الدهنية البنية ، والمعروفة أيضًا باسم الدهون البنية ، هي نوع معين من الدهون يمكن أن تنتج الحرارة وتزيد من كمية السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم. يحسن الهضم بفضل محتواه المائي العالي ، قد يكون البطيخ مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. يحافظ الماء على حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ، مما قد يساعد في تقليل ومنع الانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الماء في تكسير الطعام حتى يمكن امتصاص العناصر الغذائية فيه.

يحتوي البطيخ أيضًا على كميات صغيرة من الألياف ، مما يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي المتراكم لتحسين صحة الأمعاء.