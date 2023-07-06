عوامل تزيد خطر إصابة الأطفال من 6 لـ18 سنة بالسمنة

كتبت إيناس البنا

سمنة الأطفال مصدر قلق كبير للصحة العامة فى جميع أنحاء العالم، وهى حالة تتميز بتراكم الدهون المفرط، والتى يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحة الطفل الجسدية والنفسية.

ويعد فهم عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا أمرًا بالغ الأهمية للوقاية، وفيما يلى بعض عوامل الخطر الرئيسية وفقا لموقع healthline.

عوامل تزيد خطر إصابة الأطفال بالسمنة

1. نمط الحياة المستقرة

قلة النشاط البدنى هو عامل خطر كبير لسمنة الأطفال، تساهم زيادة وقت استخدام الشاشات، وانخفاض اللعب فى الهواء الطلق، وانخفاض المشاركة فى الألعاب الرياضية أو الأنشطة البدنية الأخرى فى نمط حياة خامل، ما يؤدى إلى زيادة الوزن.

2. عادات الأكل غير الصحية

تلعب الخيارات الغذائية السيئة دورًا حيويًا فى بدانة الأطفال، يمكن أن يؤدى الإفراط فى استهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة المغذيات مثل الوجبات الخفيفة السكرية والوجبات السريعة والمشروبات السكرية إلى زيادة الوزن، ويسهم عدم الحصول على وجبات مغذية ومحدودية تناول الفواكه والخضراوات فى تفاقم المشكلة.

3. تاريخ العائلة

يمكن أن تؤثر الجينات على استعداد الطفل للسمنة، إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما يعانى من السمنة، يزداد خطر إصابة الطفل بالسمنة، ويمكن أن تؤثر العوامل الوراثية على التمثيل الغذائى وتنظيم الشهية وتخزين الدهون، ما يجعل الحفاظ على وزن صحى أكثر صعوبة.

4. العوامل الاجتماعية والاقتصادية

يواجه الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض مخاطر أعلى للإصابة بالسمنة بسبب محدودية الوصول إلى خيارات الغذاء الصحى، وقلة فرص النشاط البدنى، وزيادة التعرض لتسويق الأغذية غير الصحية.

5. العوامل النفسية

يمكن أن تسهم العوامل العاطفية والنفسية في السمنة لدى الأطفال، قد يؤدى الإجهاد والاكتئاب وتدني احترام الذات إلى الأكل العاطفي أو استخدام الطعام كآلية للتكيف ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

6. قلة النوم

تم ربط النوم غير الكافي بزيادة خطر الإصابة بالسمنة لدى الأطفال، حيث إن قلة النوم يمكن أن تعطل التنظيم الهرموني، ما يؤدي إلى تغيرات في الشهية والتمثيل الغذائي، ويمكن أن تؤثر أيضًا على قدرة الطفل على الانخراط في النشاط البدني.

وتتطلب الوقاية من السمنة لدى الأطفال اتباع نهج متعدد الأوجه يشمل الأسر والمدارس ومقدمي الرعاية الصحية وصانعي السياسات، ويعد تشجيع النشاط البدني المنتظم، وتعزيز عادات الأكل الصحية، وتثقيف الأسر حول التغذية، وخلق بيئات داعمة هي خطوات حاسمة في الحد من عوامل الخطر المرتبطة بسمنة الأطفال. من خلال معالجة عوامل الخطر هذه في وقت مبكر، يمكننا العمل من أجل ضمان مستقبل أكثر صحة لأطفالنا.