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صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1564حالة خلال قافلة بقرية نزلة البدرمان

السبت، 08 يوليو 2023 02:19 م
صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ 1564حالة خلال قافلة بقرية نزلة البدرمان جانب من تقديم الخدمات الطبية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية لقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين حيث تم الكشف الطبى وصرف الأدوية مجانا على 1564حالة، ضمن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 358 حالة جراحة، 354أطفال، 188باطنة، 55نساء، 83 أسنان، 240 رمد، 243جلدية،43 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 173تحليلا مختلفا و2 موجات صوتية، 3حالات أشعة سينية و106 كشف مبكر للضغط والسكر، 11حالة خلع أسنان وتحويل 38حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى استفاد منها 181مترددا.
 

مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

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