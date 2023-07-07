اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع خدمات مبادرة "100 يوم صحة" بجميع مراكز وقرى المحافظة

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:20 م
محافظ المنيا يتابع خدمات مبادرة "100 يوم صحة" بجميع مراكز وقرى المحافظة جانب من المتابعة
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة" ، تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم.
 
وأوضح المحافظ، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة ، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.
 
من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

مديرية الصحة

مبادرات رئاسية

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100يوم صحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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