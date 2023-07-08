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دليلك لخدمات مديرية التموين بقنا.. تعرف على إجراءات استخراج بطاقة تموين

السبت، 08 يوليو 2023 09:30 ص
دليلك لخدمات مديرية التموين بقنا.. تعرف على إجراءات استخراج بطاقة تموين أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا
قنا صابر سعيد

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حددت مديرية التموين والتجارة بقنا، عدد من الإجراءات لاستخراج بطاقة تموين لأول مرة وكيفية الفصل الاجتماعي وإضافة الزوجة أو الأبناء إلى بطاقة التموين.

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة هي "بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج والزوجة، إيصال كهرباء، قسيمة زواج، رقم تليفون مسجل بالشركة، وتقدم لمكتب التموين، واستمارة أداء خدمة بجنيها".

وأوضح السيد، أنه لإضافة الزوجة التقدم إلى مكتب التموين وتقديم بطاقة الرقم القومي للزوج وقسيمة الزواج وبطاقة والد الزوجة التموينية، واستمارة أداء بمبلغ جنيها واحد، كما يمكن بدل التالف عن طريق شهادة الميلاد والرقم القومي لجميع أفراد الأسرة، إيصال كهرباء، ورقم تليفون مسجل بالشركة.

 

 

 


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