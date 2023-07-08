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حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية كفر الفرعونية بالمنوفية

السبت، 08 يوليو 2023 10:53 ص
حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية كفر الفرعونية بالمنوفية القافلة الطبية
المنوفية - محمود شاكر

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نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومين بإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة عيسوي نائب مدير الإدارة. 
 
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.
 
وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد 11 عيادة متخصصة 2 باطنة، 2 أطفال، جراحة ، جلدية، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، رمد ، أنف وأذن وحنجرة ، وأسنان ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.
 
وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 2234 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل564 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل152 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 32 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 30 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .
 
جدير بالذكر أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.
 
من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .
 
يأتى ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.
 
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