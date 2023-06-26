صحة المنوفية: الكشف الطبى المجانى على 1303 مواطنين بقرية كفر داود بالسادات

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر داود بمركز السادات، والتي استمرت على مدار يومين، بحضور فريق من الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية .

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة 2 باطنة، 2 أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أنف وأذن وحنجرة، وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

أضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد 1303 مواطنين من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 408 حالات، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 101 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 23 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل عدد 25 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

وأضافت أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .