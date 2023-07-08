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تعليم الوادى الجديد يحقق المركز الرابع على الجمهورية فى مبادرة "مدارس بلا تدخين"

السبت، 08 يوليو 2023 12:35 م
تعليم الوادى الجديد يحقق المركز الرابع على الجمهورية فى مبادرة "مدارس بلا تدخين" سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن تحقيق القطاع للمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمبادرة مدارس بلا تدخين والتى نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم  الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية وضمن خطة عمل التربية الاجتماعية فى مناهضة ومكافحة الإدمان والتدخين.
 
وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة نجاح مدرسة باريس للتعليم الأساسى (المرحلة الإعدادية) فى تصدر الجمهورية بهذا المركز المتميز نتاج تعاون مثمر بين جميع القائمين على العمل لتنفيذ المبادرة وظهورها بالمظهر اللائق بتصفيات الجمهورية ووجه التهنئة لإدارة باريس التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية مثمنا جهود القائمين على العمل بالمدرسة.

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