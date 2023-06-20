ورشة عمل فى الهاند ميد لتلاميذ الوادى الجديد ضمن خطة الأنشطة الصيفية للموهوبين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، على الاستمرار فى دعم طلاب المحافظة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة وتنفيذ خطة محكمة هدفها الاستثمار الأمثل للوقت وتحقيق أكبر إستفادة من الاجازة الصيفية، حيث جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بمقر مركز رعاية الموهوبين حول الهاند ميد وتدوير المخلفات والتى لاقت اقبال كثيف من الطلاب الموهوبين.

كما تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بمقر مدرسة الموشية بالداخلة حول الذكاء الاصطناعي وذلك بهدف الوصول للطلاب الموهوبين بالمناطق النائية والبعيدة وتقديم كافة سبل الدعم لهم ووجه مدير التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع المشاركين بالعمل وجهدهم المبذول فى انجاحه وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف.