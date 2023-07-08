تجميد السائل المنوى.. تعاون بين ‫معهد التناسليات الحيوانية وجامعة خاصة لتدريب الطلاب

كتبت أسماء نصار

وقع الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات بوزارة الزراعة بروتوكول تعاون مع إحدى الجامعات الخاصة للتعاون المشترك بين الجانبين والتي تشمل التدريب الصيفى لطلاب الكلية داخل الأقسام المختلفة بالمعهد، وكذلك اشتراك الخريجيين من الكلية في الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المعهد مثل الفحص بالموجات الصوتية والمناظير التشخيصية والجراحية و التلقيح الاصطناعي و نقل الاجنة و تشخيص الامراض التناسلية و البرامج المختلفة لتجميد السائل المنوي وتجميع و تجميد البويضات خصوصا في الخيول العربية و الأجنبية و كذلك السلالات المتميزة من الابقار والجاموس والأغنام والماعز.

كما شمل البروتوكول ايضا التعاون المشترك بين الجانبين في عقد المؤتمرات العلمية المشتركة و الندوات وورش العمل وتقديم والمشاريع البحثية التطبيقية للجهات المانحة و دعم تبادل الخبرات و المشاركة في القوافل البيطرية المجانية التي تساهم في تقديم الخدمات البيطرية لصغار المربيين و القري الأكثر احتياجا مما يساهم في نقل الخبرات العلمية و العملية بين الباحثين من الجانبين.

ومن الجدير بالذكر أن كلية الطب البيطري جامعة بدر قد أبرمت بروتوكولات تعاون مع كليات الطب البيطري و المعاهد البحثية المتخصصة في علوم الطب البيطري المختلفة في المانيا و رومانيا و النمسا و ان معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة هو اول مؤسسة علمية بحثية في مصر يتم ابرام بروتوكول تعاون معها من قبل جامعة بدر مما يؤكد مدي التطور العلمي والمهارات العملية التي يتمتع بها الباحثين بالمعهد وكذلك الإمكانات التي تتمتع بها المعامل المختلفة و التي تهدف جميعها الي تطوير مهنة الطب البيطري في مصر و الذي يؤدي بدورة الي تطوير الثروة الحيوانية و المحافظة علي صحة و سلامة الحيوان والإنسان.

ويمثل هذا البروتوكول إضافة الي العديد من البروتوكولات التي ابرمها المعهد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و قطاع الامن الغذائي وإدارة الخدمات البيطرية التلبعين للقوات المسلحة و كذلك مستشفي مرتفعات الشرطة للخيول التابعة لاكاديمية الشرطة.