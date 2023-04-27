اليوم السابع
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‫معهد التناسليات الحيوانية يحصل على تجديد الاعتماد فى مجال التدريب "ISO"

الخميس، 27 أبريل 2023 12:30 م
‫معهد التناسليات الحيوانية يحصل على تجديد الاعتماد فى مجال التدريب "ISO" وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية أنه حرصا على التطوير المستمر فقد حصل المعهد على تجديد شهادة الإعتماد في مجال التدريب "الايزو" ISO 21001:2018 حيث يمتلك المعهد مركز تدريب معتمد يساهم في رفع المستوى العلمى والفنى للأطباء البيطريين العاملين داخل مصر والوافدين من الخارج.
 
أضاف فاصل أن هذا الاعتماد  يعتبر اعترافا من المجلس الوطني للاعتماد بجودة التدريب في المعهد من حيث المادة العلمية والتدريب العملي وكفاءة المحاضرين وكذلك توفر كافة الوسائل التعليمية الحديثة بالمعهد والذي يزيد من قيمة الشهادة التي يحصل عليها المتدرب خاصة لمن يرغبون في العمل خارج البلاد كما تم أيضا إعتماد نظام إدارة المعهد بالكامل طبقا للمعايير الدولية ISO.
 
 

معهد التناسليات الحيوانية

الايزو

الحيوانات

البيطريين



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