تاريخ كبائن ستانلى من طراز الخواجات إلى مصيف المصطافين بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تعد كبائن ستانلى الإسكندرية، من إجمل المناطق السياحية على شاطئ البحر المتوسط، والتى تقع بجوار منطقة سابا باشا، وتتميز بشاطئها الشهير وكبائنها المدرجة، والتى يعود تاريخ انشائها أكثر مائة سنة.

و تتميز كبائن ستانلى بموقعها الساحر على شاطئ "ستانلى" وتطل على الخليج المائى وعلى كوبرى ستانلى السياحى مباشرة، وقد تم إعادة تطوير وترميم كبائن ستانلى عام 2017، لتصبح ذو مظهر جمالى وإضاءة لافتة ليلا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

شاطئ ستانلى كان مقصوراً على الأجانب فى بداية الأمر ,ولكن بعد إتمام الكورنيش فى هذه المنطقة عام 1932م وإنشاء عدة كبائن فقد ساعد ذلك على زيادة عدد المصطافين.

وكانت البلدية قد قامت بوضع خطة متكاملة عام 1932م بمناسبة قرب الانتهاء من طريق الكورنيش من المنتزه إلى رأس التين ( تم الانتهاء من إنشاء الكورنيش عام 1934 ) , فقررت منح رخص الأكشاك فى جميع الأماكن الخالية من الساحل ابتداء من الشاطبى حتى المندرة , لذلك وضعت البلدية خطة لإقامة كبائن فى الشواطئ المعدة لذلك وهي: ستانلى وجليم وسيدى بشر واشترطت أن تكون جميع الأكشاك من طراز أكشاك البلدية.

وعلى غرار إعداد شاطئ الاستحمام بستانلى قررت البلدية إعداد الشاطئ السكندرى ( الكورنيش ) بين ستانلى والمندرة , وأن يوضع بها أكشاك يعنى كباين تقريبا فى ذلك الوقت من طراز البلدية، وتنازلت عن هذا الشرط فى الجهة ما بين الشاطبى ومصطفى كامل , حيث أن أصحاب الكبائن من أبناء الطبقة العاملة

وفى خلال فترة إنشاء الكورنيش عام 1932م على تعمير الإسكندرية، وكذلك إعداد حمامات الشواطئ للاستحمام وإقامة الكبائن على طول كثير من أجزائه , وأصبحت الإسكندرية مصيف مصر الأول.



شاطئ وكبائن ستانلي زمان بالإسكندرية



شواطئ الإسكندرية منطقة ستانلي



كبائن ستانلي في الاسكندرية زمان



كبائن ستانلي في الاسكندرية







