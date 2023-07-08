بعثة الحج السياحي: اكتمال وصول جميع الحجاج المصريين إلى المدينة المنورة

كتب محمد أسعد

كشف أحمد صالح، رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة التابع لبعثة الحج السياحي، عن اكتمال وصول جميع الحجاج المصريين -المسافرين لأداء فريضة الحج عبر شركات السياحة-إلى المدينة المنورة، وذلك بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.

أشار خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن اليوم السبت شهد وصول 17 حاجا وهم آخر الحجاج المصريين الذين وصلوا إلى المدينة المنورة قادمين من مكة المكرمة، ليكون بذلك إجمالي عدد الحجاج الذين دخلوا إلى المدينة المنورة عقب الانتهاء من مناسك الحج 10120 حاج، مشيرًا إلى مغادرة 1501 حاج اليوم، ليصل بذلك عدد الحجاج الذين غادروا المدينة المنور إلى 7879 حاج. في مين يتبقى حاليا بالمدينة 2241 حاج.

وأكد رئيس لجنة مكتب شؤون الحج السياحي بالمدينة المنورة، على استمرار لجان البعثة في متابعة الحجاج المصريين والمرور الدوري على الفنادق المقيمين بها للاطمئنان عليهم وعلى تقديم كافة الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن معظم الحالات المرضية المحجوزة بالمستشفيات مستقرة وبسيطة.

وعن الرحلات المغادرة، أوضح أحمد صالح أنه سواء كانت رحلات جوية أو برية يتم متابعة خروج الحجاج سواء عبر مطار المدينة المنورة والذي لم يشهد أية حالات تكدس، أو من خلال الخروج البري حيث تنتشر لجان بعثة الحج السياحي لمتابعة الأتوبيسات بمجرد تحركها حتى وصولهم سالمين لأرض الوطن. ولا يوجد أية مشاكل في المغادرة سواء للرحلات الجوي والبري، مؤكدا على أن البعثة تقوم بواجبها تجاه الحجاج المصريين لتذليل أية عقبات أو صعاب والعمل على تسيير الأمور بشكل يليق بسمعة مصر والحجاج المصريين، وستستمر في عملها لحين وصول آخر الحجاج وعودتهم لأرض الوطن.