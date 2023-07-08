بذور صغيرة تساعدك على محاربة السمنة.. أبرزها الشيا

كتبت فاطمة خليل

هل جربت سحر البذور لإنقاص الوزن ؟ إنها صغيرة الحجم ، لكنها مليئة بفوائد كبيرة لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية، وتمتلئ البذور بالعناصر الغذائية الأساسية المليئة بالبروتين وتجعلك تشعر بالشبع والنشاط، كما أنها مليئة بالألياف التي تساعد على الهضم بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل أوميجا 3 والفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تحافظ على هرموناتك ووزنك تحت السيطرة.

وبحسب موقع هيلث شوت فإن البذور ليست مكونات سحرية ستساعدك على إنقاص الوزن على الفور. تحتاج إلى دمجها في نظامك الغذائي جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الصحية الأخرى وممارسة الرياضة للتأكد من أنك على الطريق الصحيح لفقدان الوزن. أفضل 5 بذور لفقدان الوزن فيما يلي قائمة بأفضل 5 بذور لفقدان الوزن يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة: 1. بذور اليقطين لتخفيف الوزن غنية بالبروتينات والألياف والدهون الصحية ، بذور اليقطين تجعلك تشعر بالشبع .