انتشال جثمان طفل غرق أثناء محاولته استخراج كرة من المياه في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

لقي طفل في العقد الأول من عمره، مصرعه غرقًا في إحدى الترع في مركز الستاموني، بمحافظة الدقهلية ، وذلك أثناء محاولته استخراج الكرة بعد سقوطها المياه، وأثناء محاولته سقط في المياه، وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج، وتم انتشال الجثمان وجار تسليمه لذويه.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بغرق طفل داخل إحدي ترع الستاموني دائرة المركز، وقد وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وتبين غرق الطفل ياسين السيد طلعت 5 سنوات، وتمكن الأهالي من انتشال الجثمان قبل وصول القوات، وتم تسليمه لذويه

وكشفت التحريات أنه أثناء لهو الطفل بكرة سقطت منه داخل مياه الترعة، وحاول انتشالها إلا أنه سقط بالمياه وجرفه التيار، وتوفي غرقًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.