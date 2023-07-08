انتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر جديلة بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية ، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من عمره، بعد غرقه في مياه بحر جديلة بمدينة المنصورة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بغرق شاب في مياه بحر جديلة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث ضباط مباحث القسم، ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعه، وتم انتشال جثمان الغريق وتبين أنه يدعى عبدالله حاتم إبراهيم حسن 15 عامًا، حيث جرفه التيار في أثناء استحمامه في المياه، هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.