اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بجوار قطار أبوقير في الإسكندرية

السبت، 08 يوليو 2023 03:32 م
السيطرة على حريق نشب بجوار قطار أبوقير في الإسكندرية السيطرة على الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق سوق المعمورة بالإسكندرية والتابع لنطاق حي المنتزه ثان، والذي نشب في أحد باكيات البيع الملاصقة لسور السكة الحديد لقطار خط أبو قير ما نتج عنه توقف حركة القطارات لدقائق لحين السيطرة على الحريق واستئنافها بعد السيطرة في الوقت الراهن خلال دقائق معدودة قبل أن يتسبب الحريق في أي خسائر في الأرواح أو إصابات للمواطنين في السوق.
 
بدأت تفاصيل حريق سوق المعمورة بالإسكندرية، وتلقت شرطة النجدة إخطارا عن وقوع حريق في أحد المحلات بسوق المعمورة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ.
 
وبالمعاينة تبين أنه لا يوجد خسائر بشرية، وتم فصل الكهرباء عن المكان من قبل شركة الكهرباء واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من ضمنها توقف حركة القطارات لدقائق لحين السيطرة عليه.
 
 

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