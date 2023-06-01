محافظ الإسكندرية: تطوير منطقة المعمورة البلد يتخدم أكثر من 12 ألف أسرة

الإسكندرية جاكلين منير

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه بممثلى الوكالة الألمانية (GIZ) وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والمرافق، لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير البنية التحتية والعنصر البشرى بمنطقة المعمورة البلد.

وقال المحافظ لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير العديد من المناطق العشوائية ورفع كفاءتها، كما وجه الشكر لممثلى الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبى على تعاونهم المثمر لبناء قدرات العنصر البشرى وتأهيله وتطوير البنية التحتية بالمنطقة وكذلك تقديمهم الدعم اللاجئين بالإسكندرية، مؤكدا أن مصر دائما ما تتعامل مع اللاجئين كأنهم أبنائها ونقدم لهم كافة سبل العيش الكريم، مؤكدا أن المحافظة ستعمل على تذليل أية معوقات تواجه مشروعات الوكالة.

وأشار محافظ إلى أن الإسكندرية هى الخامسة المدن التى تعانى من مخاطر التغيرات المناخية، متمنيا أن تكون المشروعات القادمة للوكالة الألمانية بالإسكندرية معنية مواجهة التغيرات المناخية وتدريب المواطنين على كيفية التعامل معها.

وأوضح الشريف أن منطقة المعمورة البلد وطوسون تقع على مساحة 407.8 فدان وتخدم أكثر من 12 ألف أسرة، ومن المقرر إقامة العديد من المشروعات التى تخدم أهالى المنطقة منها بناء مبنى طوارئ بمستشفى أبو قير العام، إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان، بالإضافة إلى رصف جزء من منطقة حوض الطماطم، ورفع كفاءة وحدتى صحة أبو قير 2 و3.

وأكد ممثلو الوكالة الألمانية، أن هناك تطوير كبير تشهده مدينة الإسكندرية مؤخرا، لافتا بأنه سوف يتم افتتاح مركز التوظيف لأهالى المنطقة وذلك بجمعية سواعد الخير، بالإضافة إلى تدريب عدد من السيدات بمنطقة الدراسة وعمل معارض لتسويق منتجاتهم.

شهد الاجتماع؛ فرانسوا مينجيليه وإيفوا دادز آرثر مديرى مشروعات ال CBUID(الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ)، ودانيل شوستر مدير مشروعات البنية التحتية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ والدكتورة مروة أحمد مدير التعاون الدولى بصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، والمهندس حازم أبو بكر شهاب منسق مشروعات الإسكندرية بصندوق التنمية الحضرية، والمهندسة راندة أحمد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية، والدكتورة ميرفت أحمد عبد المنعم رئيس وحدة تطوير المناطق العشوائية.