السجن المؤبد لمدرس تعدى على طفلة بزعم تسهيل الامتحانات في البحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ج.أ.م" بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ،لاتهامه بالخطف بالتحايل والإكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5856 لسنة 2023 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كوم حماده ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بقيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل، بدائرة مركز القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة ، أنه حال انتظام المجني عليها " ر.ا.ش" طالبة بالمدرسة الملحقة بها استدرجها المتهم " ج.ا.م" مدرس ، إلي مسكنه بزعم معاونتها في نقل بعض الكتب الخاصة بها ، وتسهيل حصولها علي الأسئلة المرتقبة بامتحانات الفصل الدراسي ، وطالت يده أماكن من جسدها ، متوعدا إياها بالتشهير بسمعتها بين أقرانها حال الإفصاح لأي من ذويها بالأمر، وعند عودة المجني عليها إلي منزلها أبلغت والدتها بالواقعة والتي قررت تحرير محضرا، وتولت النيابة التحقيق، وتبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة، مستغلا حداثة سن المجني عليها علي النحو المبين بالتحقيقات، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



