السجن المشدد 3 سنوات لقاتل شقيقته فى وادى النطرون بالبحيرة

كتب -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ا.م.ح"، بالسجن المشدد 3 سنوات ،عما أسند إليه ومصادرة السلاح المستخدم، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها " س.م.ح" شقيقته، بغير سبق إصرار أو ترصد.

تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 1203 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة وادي النطرون ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،اخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون ، بقيام المتهم بقتل المجني عليها، داخل محل سكنهم بدائرة وادي النطرون.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون، أنه حال تواجد المجني عليها " س.م.ح" بالشقة محل سكنها، وتواجدها مع اشقائها ، حضر المتهم " إ.م.ح" شقيقها ، واصطحب المجني عليها الي احدي الغرف بالمسكن ،وتعدي عليها بعدة ضربات بالأيدي في مناطق متفرقة من جسدها ،واستقرت الضربات في وجهها حتي اختمر برأسها، وقام بلف قطعة من القماش غطاء رأس علي عنقها حتي فارقت الحياة ، وذلك أنه بغير سبق إصرار أو ترصد، وأثرذلك ما الم بنفسه جراء علمه بوجود عدة مراسلات تجمع فيما بين شقيقته المجني عليها، وبين آخرين تحوي علي صور مخله.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهم .





