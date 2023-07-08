التضامن: حجاج الصعيد سيعودون غدا.. و14 يوليو عودة آخر أفواج الجمعيات

الأمير نصرى

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن ورئيس بعثة الحج للجمعيات الأهلية، انتهينا اليوم من عودة جميع حجاجنا من جدة الذين زاروا المدينة، ووصلوا الأراضى المصرية، وليس لدينا حجاج سيعودون من مطار جدة، وبدأت العودة من مطار المدينة من يوم 6 يوليو على أفواج.

وأضاف أيمن عبد الموجود خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن حجاج محافظات الصعيد سيعودون غدا لمطار الأقصر من مطار المدينة، لافتا إلى أن يوم الجمعة 14 يوليو عودة أخر أفواج حج الجمعيات التابعة للوزارة.

وطمئن أيمن عبد الموجود، الجميع أن هناك كان تنسيق كامل مع جميع السلطات السعودية المسئولة عن الحج داخل المملكة، لافتا إلى أن الحجاج ينعمون بالإقامة فى المدينة خمس نجوم، وانطباع الحجاج عن التنظيم ممتاز.