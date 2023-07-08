اليوم السابع
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التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات يوليو من ماكينات الصراف الآلى

السبت، 08 يوليو 2023 10:17 ص
التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات يوليو من ماكينات الصراف الآلى صرف المعاشات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر يوليو الجارى من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 

التضامن المعاشات

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

المعاشات



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