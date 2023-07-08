"التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة" في مؤتمر "البحوث التطبيقية" بجامعة القناة

الإسماعيلية: السيد فلاح

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 18-19 يوليو الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، بعنوان :"اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة" تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور تامر شوقي عبد المنعم، نائب رئيس المؤتمر والدكتورة رانيا حلمي عبده وكيل كلية الطب البيطري مقرر المؤتمر والدكتور شعبان حفني شعبان، العميد الأسبق لكلية تربية منسق عام المؤتمر، وبحضور الدكتور حسن علي، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة السويس.

ويعد المؤتمر بمثابة لقاء علمي وجسر للتعاون بين طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين والأكاديميين لطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالبحث العلمي، وتحرص الجامعة على تنظيم هذا المؤتمر سنويًا لخلق بيئة محفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وتشجيع الباحثين على الابتكار وربط الخطط البحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور منها: اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﺮاض اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة، واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة، واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺮوة الحيوانية، واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ٔواﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وسبل التغلب عليها .

كما يقام على هامش المؤتمر معرض التراث المصري والمشغولات اليدوية معرض آخر للتبادل الثقافي للطلاب الوافدين بالجامعة.

وأعلن رئيس جامعة قناة السويس، إن المؤتمر يعد بمثابة لقاء علمي وجسر للتعاون بين طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين والأكاديميين لطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالبحث العلمي؛ موضحًا أن الجامعة تحرص على هذا المؤتمر سنويًا لخلق بيئة محفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وتشجيع الباحثين على الابتكار والإبداع وربط الخطط البحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

ويحق لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا المصريين وغير المصريين في الداخل والخارج المشاركة في المؤتمر.

وتشمل جلسات المؤتمر الجلسات وعروض الأبحاث والأفكار الإبداعية المقدمة من المشاركين في صورة عروض تقديمية أمام اللجنة العلمية، وعروض أبحاث الملصقات في القاعة المخصصة للبوستر، ويتم تحكم الأبحاث المقدمة ف المؤتمر من خلال نخبة من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات.

ويهدف المؤتمر إلي استعرض التحديات المعاصرة التي تتطلب تحالفات علمية فعالة، وتسليط الضوء على أهمية التحالفات العلمية في التصدي للتحديات المعاصرة، وإطلاق منصة لتبادل الآراء والخبرات لتعزيز الاستفادة من التحالفات العملية في مواجهة التحديات، وتفعيل آليات تضمن استمرارية التحالفات العملية وتعزيزها في مختلف المجالات العلمية.