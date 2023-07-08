إنشاء وتطوير 43 مركز شباب فى قرى محافظة الجيزة ضمن "حياة كريمة"

كتبت - مرام محمد

أولت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماماً خاصاً بالشباب في قرى محافظة الجيزة الأكثر احتياجاً، من خلال بناء وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب، وإقامة مراكز شباب جديدة بالمناطق المحرومة، وإنشاء ملاعب للنجيل الصناعي، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة.

أسفرت جهود المبادرة الرئاسية خلال أعمال المرحلة الأولى بمحافظة الجيزة، عن رفع كفاءة 17 مركز شباب وإنشاء 26 مركز شباب جديد، بإجمالي 43 مركز شباب موزعة على 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، وذلك في إطار سعى الدولة نحو التوسع في إنشاء مراكز الشباب وتطويرها ورفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية.

وجاءت أبرز مشروعات قطاع الرياضة بقرى الجيزة، إنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقي، والذي أقيم على مساحة 1400 متر ويضم مبني إداري وأنشطة وعدد 2 ملعب خماسي وتراس حضانة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية الودي، والذي يقام على مساحة 3850م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات.

يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة