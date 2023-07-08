إصابة 4 مواطنين فى تصادم بين توك توك ودراجة نارية بمدخل مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 4 مواطنين بينهم سيدة فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك ودراجة نارية بمدخل مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة إسعاف الأقصر يفيد بإصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين مركبة توك توك ودراجة نارية، وذلك على مدخل مدينة أرمنت غرب المحافظة، وهم كل من "عبد المطلب أحمد النوبى" 65 سنة، و"عبد القادر أبو بكر أحمد" 23 سنة، و"حسين أحمد يونس" 21 سنة، و"وفاء عبد المطلب أحمد" 17 سنة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، غموض العثور على جثمان شاب يبلغ من العمر 31 سنة مقيم بمحافظة قنا، ملقاة فى الزراعات بطريق النجوع فى قرية النواصر بمدينة إسنا، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة تعرض الشاب لحادث مروري وإصطدام سيارة به وفرت من موقع الحادث، حيث تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بالعثور على جثمان شاب يدعى "حسين محمد" 31 سنة عاطل ومقيم بقرية أبو مناع بدشنا في محافظة قنا، ملقاة على طريق الزراعات بطريق النجوع فى قرية النواصر بمدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصه ومعرفة سبب الوفاة، وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة تفاصيل الحادث، وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع وفاة الشاب، إنه يعانى من مشكلات ذهنية وتعرض لحادث مروري بإصطدام سيارة به وفرت هرباً من موقع الحادث وتركت جثمانه فى الزراعات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.