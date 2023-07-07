مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار تنك سيارة برافد جمصة الدولي

الدقهلية شريف الديب

لقى طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية، أدى إلى اندلاع حريق في سيارة ملاكي لوجود تنك غاز.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، والمصابين لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بوجود بلاغ باحتراق سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بناحية قرية عصفور ، وأسفر عن الحادث وفاة طفل وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الدولي والمصابين لتلقي العلاج.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي في أثناء الدوران أمام قرية عصفور أدى إلى انقلابها وانفجار تنك الغاز ، ما أدى احتراق السيارة على الطريق الدولي الساحلي في مدينة جمصة بالدقهلية، ما تسبب في مصرع بدر.م.م تلميذ 9 سنوات، ، وإصابة 4 أشخاص آخرين بحروق في الجسم وكدمات وكسور متفرقة وسجلات في الجسم.

ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، كما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.