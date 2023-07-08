أهالى شما بالمنوفية يستقبلون وزير الاتصالات بالمزمار البلدى فى افتتاح مكتب البريد

المنوفية - محمد فتحى

استقبل أهالى شما اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمزمار البلدى والورد لافتتاح مكتب بريد شما، وذلك في ضوء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات .

وقال المحاسب عيد حماد مدير إدارة دعم مراكز الخدمات البريدية على مستوى محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، أن المكتب على مساحة 150 متر، 5 شباك لخدمة العملاء ، جميع الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية والحكومية، والخدمات المالية، ومنها الشباك الشامل إيداع وسحب وتحويلات داخلية أو خارجية للبنوك ، خدمة خزنة، الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منظومة مصر الرقمية الخاصة بمنظومة التحول الرقمي بالدولة، ومنها خدمات التموين ، المرور ، الشهر العقارى، المركبات .

ويضيف حماد: يضم المكتب الخدمات البريدية ، ومنها خدمة البوستال والذى يشمل خدمة دفع مصروفات المدارس لخدمة البريد السريع ، خدمة القروض ( تمويلي - امان )، دفع مخالفات المرور، الاسكان ، خدمة وصلها ، بالإضافة الخدمات المجتمعية إلى الماكينات الصرف والايداع، صرف معاشات الموظفين بالمعاش ، وتكافل وكرامه ، ضمان إجتماعى، بالإضافة إلى صرف المرتبات العاملين بالدولة ، أحوال رقمية، إيزى بوكس، مشيرا إلى أن المكتب قرية شما والقرى المجاورة مايقرب 50 ألف نسمة.