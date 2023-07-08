أهالى شما بالمنوفية يستقبلون وزير الاتصالات بالمزمار البلدى فى افتتاح مكتب البريد

استقبل أهالى شما اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالمزمار البلدى والورد لافتتاح مكتب بريد شما، وذلك في ضوء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات .
وقال المحاسب عيد حماد مدير إدارة دعم مراكز الخدمات البريدية على مستوى محافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة، أن المكتب على مساحة 150 متر، 5 شباك لخدمة العملاء ، جميع الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية والحكومية، والخدمات المالية، ومنها الشباك الشامل إيداع وسحب وتحويلات داخلية أو خارجية للبنوك ، خدمة خزنة، الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى منظومة مصر الرقمية الخاصة بمنظومة التحول الرقمي بالدولة، ومنها خدمات التموين ، المرور ، الشهر العقارى، المركبات .
ويضيف حماد: يضم المكتب الخدمات البريدية ، ومنها خدمة البوستال والذى يشمل خدمة دفع مصروفات المدارس لخدمة البريد السريع ، خدمة القروض ( تمويلي - امان )، دفع مخالفات المرور، الاسكان ، خدمة وصلها ، بالإضافة الخدمات المجتمعية إلى الماكينات الصرف والايداع، صرف معاشات الموظفين بالمعاش ، وتكافل وكرامه ، ضمان إجتماعى، بالإضافة إلى صرف المرتبات العاملين بالدولة ، أحوال رقمية، إيزى بوكس، مشيرا إلى أن المكتب قرية شما والقرى المجاورة مايقرب 50 ألف نسمة.
ورحب محافظ المنوفية بوزير الاتصالات والوفد المرافق له ، مشيداً بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها ، فضلاً عن دعم برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين ، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة .
ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بتواجده علي أرض المنوفية ، وذلك في إطار زياراته التفقدية للمحافظات لتقديم المزيد من الخدمات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ، موضحاً أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة المنوفية في مختلف المجالات ، كما تم مناقشة جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعناصر البشرية بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من إستيعابها لضمان إستدامتها.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة افتتاح مكتب بريد قويسنا، وبريد شبين الكوم الجديد، وبريد شما ضمن حياة كريمة، وسيتم تفقد مركز خدمة عملاء شبين الكوم (1) ، وكذا أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمركز شباب شما ، وزيارة مركز إبداع مصر الرقميCreativa بمدينة شبين الكوم .
استقبال الوزير (1)
استقبال الوزير (2)
استقبال الوزير (3)
استقبال الوزير (4)
استقبال الوزير (5)
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