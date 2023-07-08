أسرة سائق توك توك تكشف ملابسات مصرعه فى الوراق

كتب ــ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة سائق توك توك، لقى مصرعه صعقا بالكهرباء في الوراق، وذكروا أن الضحية توجه لغسل التوك توك الخاص به داخل مغسلة، وأثناء غسله أصيب بصعق كهرباء أدى لمصرعه في الحال، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

ناظر رجال المباحث جثة السائق، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمصرع شخص داخل مغسلة بمنطقة الوراق، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن السائق أثناء غسل التوك توك الخاص به، أصيب بصعق كهربائي، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمغسلة، وشهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.