رياضة الشرقية: برنامج الحدائق والمتنزهات الرياضية بحديقة حيوان الزقازيق.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية فى استمرار فعاليات برنامج الحدائق والمتنزهات الرياضية بحديقة الحيوان بالزقازيق يوم الجمعة من كل أسبوع، لعودة النشاط الرياضي الترويحي على المترددين بالحديقة، ضمن برامج ومشروعات الوزارة للرياضة للجميع والخروج عن الملاعب والصالات والتوجه للمواطنين بأماكن تجمعات الحدائق والمتنزهات العامة.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية أنه يتم تنفيذ مسابقات رياضية وترويحية لكل رواد الحديقة كبار وصغار وأطفال ليستمتعوا بقضاء وقت ممتع وخدمة رياضية مقدمة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، كل يوم جمعه في تجمع رياضي بهيج وينفذ المشروع برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية واشراف دكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأصاف لـ "اليوم السابع" أنه يتم تنفيذ المهرجان الشهرى لبرنامج الحدائق والمتنزهات الرياضية والذى يتم تنفيذة كل جمعه لرواد الحديقة ضمن مشروعات الرياضة للجميع، وفعاليات البرنامج واقبال جماهيرى والمشاركة الفعالة بين رواد الحديقة ، وتم تنفيذ عدة مسابقات والعاب صغير وشد الحبل لإدخال البهجة والسرور على الأطفال ورحب رواد الحديقة به وقدموا الشكر لادارة المشروع من المديرية .

وأوضح وكيل مديرية الشباب والرياضة أن البرنامج يشمل توزيع هدايا عينية للمشاركين فى المسابقات التى تم تنفيذها للأطفال وأولياء الأمور وتستمر مشروعات الإدارة العامة للرياضة طوال العام بتقديم الخدمات الرياضية لجمهور بمحافظة الشرقية .



احدى الالعاب



العاب اطفال



داخل حديقة حيوان الزقازيق