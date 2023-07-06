اليوم السابع
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الخميس، 06 يوليو 2023 04:22 م
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وكيل "تعليم دميـاط" يستقبل منة الديب الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

الخميس، 06 يوليو 2023 03:54 م
وكيل "تعليم دميـاط" يستقبل منة الديب الأولى على الجمهورية فى الدبلومات الفنية تكريم الطالبة منة صبح محمد الديب
دمياط معتز الشربيني

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استقبل اليوم الخميس، المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبة منة صبح محمد الديب الحاصلة على المركز الأول على مستوي الجمهورية في امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023م الثلاث سنوات شعبة مكاتب أمامية وإشراف داخلي، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني.
 
وبأجمل كلمات التهاني والتبريكات، هنأ وكيل الوزارة الطالبة منة صبح محمد الديب، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، معربا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد الطالبة للحصول على التفوق ولإدارة مدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط.

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