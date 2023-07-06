وزير التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة بوقت إضافى حال تأخر ورقة الأسئلة

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم بتعويض الوقت لطلاب الثانوية العامة الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة فى اللجنة.

كما شدد الوزير على توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وبدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى لأى محاولات غش داخل اللجان مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون بحسم على أية محاولات غش يتم رصدها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مادة اللغات الأجنبية الأولى وتشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 37 سؤالًا.