وزيرة البيئة: رفع 80 طن تراكم مخلفات بقرى أبو النمرس

كتبت منال العيسوي

نفذت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة بازالة تراكم المخلفات ورفع ما يعادل 80 طنا من المخلفات البلدية بقرى المنوات مركز أبو النمرس الجيزة، وتم التنسيق بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة والدكتور رأفت عبد الرحيم فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات، وتم الدفع بالمعدات اللازمة، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية وادارة الري بمركز مدينة أبو النمرس وذلك لتطهير الترعة من المخلفات، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين وسرعة إزالة أسبابها.

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على سرعة الاستجابة والتنسيق المستمر مع وزارة البيئة لمتابعة الشكاوى الواردة من المواطنين ، هذا وتتابع أجهزة وزارة البيئة باستمرار التأكد من إزالة أسباب للحد من المشكلات البيئية، وتشجيع المواطنين على التواصل الدائم والتعاون مع الوزارة في رصد المشكلات البيئية والتعاون لحلها.